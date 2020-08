Conferenza stampa Gattuso: «Non ho paura, puntiamo alla Champions. Soddisfatto della squadra»

L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro

Dal nostro inviato Emanuele Catone – Prime parole in vista della nuova stagione per Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, che ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro.

CASTEL DI SANGRO – «Sono rimasto sorpreso, siamo arrivati ieri e devo dire che per le strutture, la disponibilità che abbiamo toccato con mano è tanta roba. Non pensavo di trovare un posto così, troppo facile fare calcio. Siamo molto soddisfatti».

MIGLIORARE – «Sono nato con la responsabilità e so che quando si allena il Napoli, si allena una grande squadra. Dobbiamo fare un grandissimo lavoro e migliorare il settimo posto dell’ultima stagione. Ora non ho paura di nulla, il mio obiettivo è quello di dare qualcosa alla mia squadra. Bisogna lavorare, testa bassa e pedalare».

MERCATO – «In questo momento siamo una squadra forte. Io sono soddisfatto dei giocatori che alleno. Alleno tantissimi giovani che fanno parte dei più forti d’Europa. Sono contento di quello che sto allenando. È normale che il club che quest’anno ha perso tanto: senza tifosi e senza Champions League. Poi se partirà qualcuno, vedremo».

NUOVA STAGIONE – «Cominciamo un campionato nuovo. Abbiamo speso tanto perché abbiamo giocato un altro sport. Penso che la cosa dove dovremo essere bravi quest’anno è farci il meno male possibile e di non perdere calciatori. La bravura dello staff farò la differenza. C’è stato meno riposo e tra 4-5 giorni i giocatori partiranno per le Nazionali».

OSIMHEN – «Sicuramente qualcosa vogliamo provare a fare qualcosa di nuovo. È un giocatore che ci può far giocare in modo diverso: verticalizzare, giocare in palleggio. Con lui abbiamo la possibilità di giocare meno dal basso. Sa attaccare molto bene gli spazi e ha grande forza fisica. In testa ho qualcosa».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «L’obiettivo è la Champions League, sappiamo che sarà molto difficile. Ma per il valore della squadra e della società, bisogna puntare all’Europa che conta: è la casa del Napoli. Bisogna migliorare le nostre prestazioni e arrivare tra le prime quattro».