Conferenza stampa Gotti: «Milan ottima squadra, serve continuità»

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato alla vigilia del match di domani alle 12.30 contro il Milan a San Siro

Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, in programma domani alle 12.30 a San Siro. Queste le parole del tecnico dei friulani.

RISCATTO – «Non credo ci sia bisogno di un riscatto per l’atteggiamento, perché non è stato cattivo. Il risultato è stato pesante, devo dire che l’Udinese non è l’unica squadra che perde allo Stadium, a Torino».

MILAN – «Ho visto la partita con il Cagliari, è stata una buona partita. Poi hanno messo insieme una bella prestazione casalinga con la SPAL, magari troverà feeling con San Siro. Il Milan ha ottimi giocatori, io ho visto parecchie partite loro, è una classifica un po’ bugiarda. Succede, perché la maglia è pesante, perché in quello stadio in certi momenti diventa complicato giocare. L’arrivo di Ibrahimovic è stato percepito come un tonico, si stanno giovando di questi aspetti, hanno cambiato tatticamente qualcosa per permettere il suo inserimento. Il Milan proverà a fare la partita, le qualità dei suoi giocatori, ma con un occhio all’equilibrio».

IBRAHIMOVIC – «Non lo conosco di persona, non ho mai avuto opportunità di lavorare con lui. Questo è quello che appare da fuori, le dinamiche sono un po’ diverse. Di sicuro la sua presenza ha grosso peso specifico all’interno di una squadra»