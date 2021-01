Udinese, Gotti: «Inter? Non c’è nulla di scontato in nessuna partita»

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter. Ecco le parole dell’allenatore dei friulani

SVOLTA CONTRO L’ATALANTA – «E’ un punto ovviamente importante, a maggior ragione contro l’Atalanta. Una prestazione simile a quella contro il Napoli che, dal mio punto di vista, era stata migliore in tutte e due le fasi ma il punto non era arrivato. Questo ci insegna che non c’è nulla di scontato in nessuna partita».

CONTRO L’INTER – «Mi aspetto, ovviamente, lo stesso atteggiamento di mercoledì, con compattezza, unità e voglia di lavorare insieme. La partita è simile ma non uguale perché l’Inter è una squadra molto forte ma con caratteristiche diverse, concede e chiude delle situazioni diverse rispetto all’Atalanta quindi noi dobbiamo saper leggere in maniera diversa le condizioni specifiche che ci saranno in campo».

INTER – «E’ inutile presentare l’Inter, tutti sanno che viene da una partita contro la Juve che può dare linfa ed energia. Anche l’Atalanta era venuta qui in ottimo stato di salute quindi non dobbiamo pensare a quello. Se vogliamo basarci su indicazioni concrete possiamo fare tesoro di quello che ci è capitato nell’ultima partita contro di loro lo scorso anno. Siamo stati bravi per 70 minuti poi, al primo episodio, l’Inter era andata avanti e ci siamo disuniti per poi spaventarci prendendo il secondo gol prima di ricominciare ad avere un ottimo atteggiamento ma, intanto, i buoi erano scappati. Allora la bravura e la crescita della mia squadra devono stare nel non accontentarsi delle buone prestazioni e del buon atteggiamento ma gestire meglio gli episodi perché è quello che ti fa fare bottino».