Sampdoria, Gregucci in conferenza stampa: «Riccio sta recuperando. Sappiamo le difficoltà della sfida contro lo Spezia»

Conferenza stampa di vigilia per Angelo Gregucci. Le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria in vista della sfida contro lo Spezia.

SPEZIA CONTESTATO- «Noi conosciamo perfettamente queste condizioni. Viviamo con la Digos da un anno e mezzo. Siamo una squadra, ad oggi, all’inferno. Avremo tutte le consapevolezze per sapere che quello che ha vissuto lo Spezia in tre giorni noi le viviamo da un anno a mezzo. Sappiamo l’importanza della gara. Per la classifica ad oggi siamo retrocessi. Quindi quello che facciamo non basta. Boosgna fare prestazioni, avere coraggio e avere la consapevolezza di sapere cosa serve domani -».

IMPORTANZA VITTORIA JUVE STABIA- «Quello che è stato ieri è archiviato. Pensiamo alla partita di domani che è difficile».

SARICCIO – «Riccio è in progressione. E' valutato fino alla sessione di ieri era fra i papabili convocabili. L'unica a certezza è che Altare, Cuni e Abildgaard sono sicuramente indisponibili. Gli altri, Riccio, Ricci, Ferrari sono sotto precisa valutazione dello staff medico».