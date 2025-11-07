Conferenza stampa Gregucci: «Il ritiro serve per stare insieme e per risolvere le cose! Siamo in Serie B e dobbiamo lottare»

Conferenza stampa Gregucci: l’allenatore della Sampdoria ha presentato l’impegno con il Venezia, in programma per il 12° turno di Serie B

Domani sera, alle ore 19:30, lo stadio Pier Luigi Penzo farà da cornice alla sfida valida per la 12ª giornata di Serie BKT. Nella giornata odierna il tecnico Angelo Gregucci ha preso la parola in conferenza stampa per presentare l’atteso confronto. Ecco un estratto:

RITIRO – «Il ritiro serve per stare insieme e per risolvere le cose! Non siamo in possesso del Dio del calcio che risolve: è una presa di coscienza sulla situazione che viviamo. Sono abbastanza oggettivo sulle verità, guardo la classifica, c’è un avversario importante con grande qualità. Vogliamo contrapporci al massimo, si deve fare il possibile: stare insieme, lavorare, guardarci in faccia, avere delle responsabilità e dividerle tutti quanti. Era per cooperare, è servito a questo il ritiro».

ATTEGGIAMENTO – «L’atteggiamento è quello che si porta fuori con il ritiro, abbiamo chiesto dei sacrifici, dovremo far di più. Quindi quando vai in ritiro e c’è tanta partecipazione, in campo ci devono essere le stesse condizioni: avere una squadra che si rappresenta e che riconosca i momenti di difficoltà e che li sappia superare insieme. E’ la visione, questa gara ci porterà ad avere quei comportamenti perché dovremo superare le difficoltà insieme».

RESPONSABILITA’ – «C’è il tempo per assumersi le proprie responsabilità! Siamo in fondo alla classifica, bisogna riconoscere questo e saper lottare. Siamo in Serie B e dobbiamo necessariamente lottare. Alchimie, chiacchiere, aria fritta è fuffa. C’è un momento di difficoltà, tutti devono fare qualcosa in più. Abbiamo fatto una buona partita sotto il profilo dei numeri, non basta! Dovremo cercare di sbagliare meno e di essere più determinati quando proponiamo situazioni offensive. Sono concetti semplici e banali, quando arriva la partita ci dobbiamo far trovare pronti».

