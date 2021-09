Conferenza stampa Hysaj: «Volevo venire alla Lazio, Sarri è stato un motivo in più»

Conferenza stampa Hysaj: le parole del terzino albanese alla vigilia della sfida con il Torino. Le sue dichiarazioni

CRESCITA SUA E DI SARRI – «Siamo un po’ più maturi sotto tanti punti di vista. Entrambi siamo andati a fare anche le nostre esperienze fuori. Il mister lo vedo carico e ancora più motivato. Vedo che gli piace lavorare con la Lazio».

SARRI MOTIVO IN PIÙ PER VENIRE – «Sicuramente è stato un motivo in più, ma già avevo idea di venire alla Lazio, una squadra molto forte».

SQUADRA DI SARRI – «Per alcuni giocatori che erano qui, dopo anni di 3-5-2, non è facile cambiare modulo. Sarà una cosa veloce: con il mister in campo e gli allenamenti che stiamo facendo in poco tempo torneremo in forma. Il Torino è molto forte, bisogna andare convinti e pensare che siamo la Lazio. Dobbiamo credere in noi stessi. Dove possiamo migliorare? Sono tanti gli aspetti, ma con la disponibilità che c’è sono fiducioso. Prima o poi ci divertiremo».