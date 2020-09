Conferenza stampa Iachini: «A San Siro non ci difenderemo»

Giuseppe Iachini ha parlato alla vigilia di Inter-Fiorentina

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato contro l’Inter.

INTER – «Avrei preferito affrontare i nerazzurri più avanti visto che abbiamo iniziato a lavorare da poco. Affrontiamo una grande squadra, la prima rivale della Juventus per lo scudetto e sarà il secondo anno con un ottimo allenatore come Conte. L’anno scorso hanno chiuso al secondo posto a un punto dai bianconeri e hanno fatto una grande Europa League, servirà una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Non possiamo andare a San Siro e difenderci ma dobbiamo tirare fuori le nostre armi per creare loro qualche problema. Davanti avremo una squadra che per forza e qualità, hanno il miglior attacco della Serie A, che ci metterà in difficoltà».

KOUAME – «È un attaccante che crescendo, per struttura e fisicità, può diventare un centravanti. Sta migliorando nel legare il gioco, sta crescendo molto e può essere una prima punta a tutto tondo. Lo sta facendo bene, sabato gli è mancato solo il gol».