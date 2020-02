Conferenza stampa Iachini: «Con la Juve proveremo a fare l’impresa»

Conferenza stampa Iachini, le parole del tecnico della Fiorentina alla vigilia della gara contro la Juventus

Mercato ormai alle spalle il Campionato di Serie A è pronto a ripartire. Domani la Fiorentina sfiderà la Juventus di Sarri. Ecco le parole del tecnico Iachini in conferenza stampa.

MERCATO – «Abbiamo lavorato con logica e strategia, prendendo giocatori pronti adesso ma anche in vista futura, come Kouamé e Amrabat. La società voleva fare qualcosa in più, ma anche per colpa non nostra non ci siamo riusciti. Ora però pensiamo al campo».

NUOVI ACQUISTI – «Per Firenze, quella contro la Juventus è sempre una gara importante. Siamo in emergenza ma voglio giocarmi la partita, serviranno organizzazione e coraggio. Igor è un difensore con potenzialità, può fare sia il centrale che l’esterno. Ci dà un’alternativa, farlo giocare domani dall’inizio è un’idea. Duncan è un centrocampista dinamico che ha anche una buona tecnica. In quel ruolo poi avevamo tutti destri, mentre lui è mancino. Sa anche calciare e fare gol, ma purtroppo adesso è indisponibile e i medici ci diranno a breve quanto starà fuori».

CASTROVILLI – «Castrovilli rientrerà in gruppo da lunedì. Cambio di modulo? Devo capire chi ha recuperato, poi penserò a cosa fare. Siamo alla sesta gara in venti giorni, ma con la Juve proveremo comunque a fare l’impresa».