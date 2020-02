Conferenza stampa Iachini: «Fiorentina bella. A Vlahovic ho detto…»

Iachini ha analizzato in conferenza stampa la vittoria conquistata tra le mura del Ferraris contro la Sampdoria

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha analizzato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: «Ho chiesto ai ragazzi di continuare così, non può essere tutto perfetto. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati belli ma non cinici perché abbiamo sprecato diverse occasioni. Sono felice per i nostri tifosi, dispiaciuto per quelli della Sampdoria. Rimarranno per sempre nel mio cuore».

Sui singoli: «Conosco Duncan, ha le caratteristiche giuste per darci una mano. Lirola ha ampi margini di crescita, non mi sorprende. Vlahovic deve migliorare su alcuni aspetti, ci stiamo lavorando come fatto con Icardi e Dybala. Cosa gli ho detto dopo l’esultanza? Che è una testa di cazzo, ma ha già chiesto scusa ai tifosi della Samp».