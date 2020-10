Conferenza stampa Iachini: «La coppia Ribery-Callejon mi piace»

Giuseppe Iachini ha parlato alla vigilia di Roma-Fiorentina

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita in casa della Roma.

INFORTUNATI – «Ribery, così come Pezzella, Borja Valero e Callejon, sono giocatori che fanno male alle squadre avversarie. Cambia già molto vederli in campo invece che sul lettino del fisioterapista. Fanno crescere i ragazzi giovani, dal punto di vista della personalità».

CALLEJON – «Alla società ho chiesto di prenderlo, con la partenza di Chiesa. Ci dà delle variabili tattiche, ci può dare una mano. È un giocatore a cui oggi va accorciato il campo. Non ha la condizione per fare tutta la fascia. Quando è arrivato in Italia da Madrid giocava come seconda punta. Lui predilige giocare lì. Nasce là: è un giocatore che al momento, con questa condizione, può ricoprire quel ruolo».

COPPIA RIBERY-CALLEJON – «Sto valutando la coppia Ribery-Callejon, in attesa di far crescere i nostri giovani attaccanti. Può darci dei vantaggi sul piano dell’imprevedibilità, può essere una variante tattica».

