Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter: ecco le parole del tecnico della Lazio verso la partita

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter.

INZAGHI – «Sarà una partita molto importante ma non decisiva, mancheranno altre 14 gare. Certo vincere ti darebbe una spinta in più. Sappiamo da dove siamo partiti e da dove arriviamo. Abbiamo meritato questa posizione, abbiamo fatto ottime partite. Da tempo giochiamo un ottimo calcio e non abbiamo la pressione di questa posizione».

