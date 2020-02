Conferenza stampa Inzaghi, le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del match contro il Verona in programma domani alle 20:45

Tutto pronto in casa Lazio in vista del recupero con il Verona in programma domani sera all’Olimpico. Mister Simone Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole.

«Io penso che domani sia una partita molto importante perché la vittoria è importantissima per la classifica. Dobbiamo essere bravi a guardare la classifica, mancano ancora 17 partite. Il match di domani sarà fondamentale e molto difficile da giocare. Ho qualche giocatore con dei problemi e avrò l’allenamento di oggi per capire chi può recuperare e chi no. Sicuramente le vittorie danno la giusta carica alla squadra».