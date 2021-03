Conferenza stampa Italiano: «Con l’Atalanta proveremo a riproporre la prestazione dell’andata»

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Atalanta-Spezia

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Atalanta.

ATTEGGIAMENTO – «All’andata penso che, anche se è finita 0-0, sia stata una partita bellissima, combattuta a viso aperto con occasioni da una parte e dell’altra. È stata una gara bella e penso che debba essere quello il nostro atteggiamento anche domani. Siamo stati sempre attenti, sempre concentrati, abbiamo cercato di limitare al massimo uno squadrone come l’Atalanta e cercheremo almeno dal punto di vista dell’atteggiamento di riproporre quel tipo di gara».

SALVEZZA – «Ci aspettavamo di lottare, di soffrire ed essere sempre lì a galleggiare in quelle situazioni di classifica. Esser stati bravi a stare per più tempo sopra quella linea rossa per noi è motivo di orgoglio. Quella zona di classifica va mantenuta lontana il 23 maggio. In questo momento conta ma non in maniera definitiva e cercheremo con la grande esperienza dei più anziani e con la spensieratezza e la freschezza dei più giovani di centrare questo obiettivo che, come ho sempre detto, per noi è un qualcosa di fantastico e straordinario».