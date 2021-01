Vincenzo Italiano parla alla vigilia del derby contro la Sampdoria: ecco le parole del tecnico dello Spezia reduce dalla vittoria sul Napoli

NAPOLI – «Col Napoli va dato grande merito anche all’avversario perché ci ha costretto a soffrire. Quando vogliamo, riusciamo a farlo bene. Il Napoli ci ha costretto a giocare più bassi rispetto al solito. In questo tipo di partite se c’è da modificare qualcosa riusciamo a farlo. Sono partite dinamiche che vengono fuori anche per ciò che dimostra l’avversario. Cerchiamo di concedere poco, ma abbiamo fatto tirare troppo il Napoli. Sapevamo che avremmo sofferto, abbiamo visto che ne siamo capaci. Se verrà fuori una partita come quella di Napoli proveremo a difenderci come abbiamo fatto lì».

SAPONARA – «E’ motivatissimo, ma non in grande condizione. Stiamo cercando di gestirlo bene perché non vogliamo avere problemi fisici. E’ in ritardo di condizione, lo sfrutteremo per quello che può darci nell’immediata. Su sua richiesta gli piacerebbe lavorare sull’esterno di sinistra per cercare di lavorare venendo dentro al campo e duettando con la nostra prima punta. Stiamo lavorando per metterlo nelle migliori condizioni. Del ruolo lui è convinto e noi possiamo aver bisogno delle sue qualità e intelligenza. Speriamo ci dia quello che in questo momento ci sta mancando».

