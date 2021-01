Conferenza stampa Italiano: «Perdiamo Nzola, speriamo non a lungo»

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Torino-Spezia

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino.

NZOLA – «Dispiace perché sembrava un infortunio di lieve entità, una semplice contusione però lo perdiamo per questa partita sicuramente, per le prossime vedremo. Ci auguriamo che sia qualcosa il cui recupero sia più veloce rispetto alle previsione. Mbala stringe i denti, ha la soglia del dolore alta, sono convinto che possiamo recuperarlo prima delle previsioni. Abbiamo affrontato tante gare senza di lui».

TORINO – «Il Torino è una squadra forte con un allenatore molto molto bravo. Sono una squadra che sono convinto prima o poi ingranerà perché ha giocatori di grande qualità, ha fisicità, giocatori di grande talento: ha tante qualità che fino ad oggi sono inespresse. Mi auguro che noi domani non facciamo innescare questi meccanismi, perché il Torino è una squadra che per me verrà fuori e inizierà a girare».