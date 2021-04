Conferenza stampa Italiano: «Punti pesanti. Che amarezza con la Lazio»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone: le sue dichiarazioni

AMAREZZA LAZIO – «La partita con la Lazio ha lasciato grande amarezza, perchè avremmo meritato di portare a casa un punto molto importante per la nostra classifica, ma penso che i ragazzi abbiano interpretato una prestazione di altissimo livello e deve essere riproposta nella gara che ci attende contro il Crotone».

CROTONE – «Sono in palio punti pesanti, è una gara che vale molto per entrambe le squadre e sono convinto che sarà una battaglia vera e propria. Attenzione massima, perchè quella, oltre alla qualità della prestazione, sarà fondamentale per ogni sfida da qui alla fine della stagione».

FORMAZIONE – «Ho ampia scelta, tutti provano a mettermi in difficoltà per guadagnare una maglia da titolare, ma in campo purtroppo si può andare soltanto in undici, quindi è importante che anche chi non scenderà in campo dall’inizio, si faccia trovare pronto perchè tutti devono dare il proprio contributo, ora più che mai».