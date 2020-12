Conferenza stampa Juric: «Il 2020 un anno magico per me»

Ivan Juric ha parlato alla vigilia di Verona-Inter

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro l’Inter.

2020 – «Il 2020 è stato un anno magico, come lo era stato a Crotone. Entrambi gli anni sono stati fantastici, perché sono state fatte cose all’inizio inimmaginabili».

CONTRO LE GRANDI – «Non abbiamo mai sbagliato una partita. La Sampdoria è cento anni luce avanti a noi, e noi vogliamo arrivare a quei livelli. Per noi sono un po’ tutte grandi, non è che posso dire di aver notato un rendimento diverso. Stiamo andando sempre al massimo. Poi l’anno scorso vincevamo sempre con le cosiddette piccole, e con le grandi non vincevamo pur giocando bene».

RUEGG – «È entrato molto bene con la Fiorentina, ci ha dato slancio e velocità. Ha avuto bisogno di tempo per adattarsi, ha pagato il prezzo di questo periodo. Ma è da un po’ che si allena bene, secondo me può giocare anche dall’inizio. Forse a livello tattico l’ho usato più avanti rispetto al suo ruolo naturale, perché indietro certi errori li paghi. Ma domani può giocare».