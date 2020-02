Conferenza stampa Juric: «Sarebbe un peccato accontentarsi»

Conferenza stampa Juric, ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona per presentare la gara contro il Milan

Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dei suoi contro il Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

MERCATO – «Sul mercato di riparazione non mi piace fare troppo casino, se la squadra va bene cerchi di sostituire chi non gioca con chi pensi possa dare qualcosina in più. Abbiamo venduto due giocatori per tanto, ma sono rimasti, sono sicuro che continueranno con lo spirito giusto. A livello organizzativi non siamo ancora pronti per fare investimenti mirati».

PERMANENZA – «Rimango dell’idea che fin qui è andato tutto bene, la società è diventata più potente. Ci dobbiamo salvare, poi la società decide. Se sono a favore di allenare alleno, sennò sto fermo un anno».

MOMENTO – «Abbiamo fatto tanti punti, ma adesso ci sono tre partite in sei giorni, dobbiamo pensare solo a quello. In momenti così bisogna spingere forte, non accontentarsi. In molti momenti va tutto male, se le cose vanno bene è un peccato accontentarsi».