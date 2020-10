Conferenza stampa Lucescu: le parole dell’allenatore della Dinamo Kiev alla vigilia della partita contro la Juve

Sarà Dinamo Kiev-Juve la sfida inaugurale di Champions League delle due squadre. L’appuntamento è fissato per le 18.55 di martedì sera, con le due formazioni che taglieranno i nastri di partenza della competizione.

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

PIRLO – «In questi giorni non potevo sentire Pirlo, l’ho sentito dopo che è stato nominato allenatore della Juve, ho sentito anche Baronio perchè è stato anche lui mio allievo. Mi sono complimentato, gli ho detto che è molto difficile, sarà un cammino difficile, deve essere intelligente per passare i momenti più difficili senza tarumi. Sta imparando tutti i giorni, ha l’aiuto della società, sono giovani anche loro. Dietro c’è una grandissima squadra, vincere 9 campionati di seguito in Italia è davvero straordinario».

ESPERIENZA – «Differenza di esperienza? Non giochiamo io e lui ma i calciatori. Abbiamo avuto un giorno per preparare la partita, abbiamo avuto un po’ di difficoltà per i tanti calciatori in nazionale. Speriamo sia una grande partita».