Conferenza stampa Mazzarri: «Ci è venuto il braccino corto» – VIDEO

Conferenza stampa Mazzarri, le parole del tecnico granata dopo il pareggio col Cagliari: «Ci è venuto il braccino corto»

(dall’inviato al Grande Torino) – Braccino corto. Sceglie questa definizione Walter Mazzarri per commentare il pareggio casalingo contro il Cagliari, un 1-1 ottenuto in un Grande Torino a tratti più ostile che accogliente per i granata. La sceglie e la ripete a più riprese.

«Avevamo approcciato bene la partita, poi appena il Cagliari è venuto fuori ci siamo impauriti e ci è venuto il braccino corto», ha spiegato il tecnico di San Vincenzo in conferenza stampa. Sensazione che si è poi ripetuta nella ripresa. «Dopo il pareggio credevo di poter rivedere il Toro arrembante dello scorso anno, invece di nuovo loro sono arrivati un paio di volte al tiro e a noi è tornato il braccino corto». L’imputato numero uno, secondo Mazzarri, di un pareggio che ha visto la sua squadra al triplice fischio finale abbandonare il campo tra i fischi del proprio pubblico.