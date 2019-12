Conferenza stampa Montella: «Settimana particolare, ci rialzeremo»

Conferenza stampa Montella, ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina per presentare la partita contro l’Inter

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida dei viola contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico:

INTER – «Mi aspetto una squadra forte che si sta contendendo con merito con la Juventus il primo posto: l’Inter ha forza e temperamento, forza in attacco. Sarà una partita di altissimo livello».

MOMENTO – «È stata una settimana particolare per tutti, per la società e per la squadra ma soprattutto per Franck che ha dimostrato di essere un grande uomo. Gli faccio il mio in bocca al lupo. Io nella mia carriera sono caduto tante volte ma mi sono sempre rialzato».

RIMPROVERI – «Quando vieni da quattro sconfitte qualcosa ti devi rimproverare: quando si fanno delle rivoluzioni si vivono tante fasi. Adesso siamo nel momento di difficoltà, più grande di quella che ci aspettavamo. Dobbiamo ritrovare la nostra dimensione».

MERCATO – «Spesso ci dimentichiamo quali erano gli obiettivi della società: il club ha fatto il possibile per rinforzarsi, fino agli ultimi giorni siamo stati vicini a due giocatori. A gennaio la società sa già quelle che sono le mie idee: l’obiettivo del club è quello di aumentare il potenziale della squadra».