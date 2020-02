Conferenza stampa Nicola: «Contento che Criscito sia rimasto. Vogliamo salvarci»

Conferenza stampa Nicola, le parole del tecnico del Genoa in vista del match contro l’Atalanta di Gasperini

Sarà un match molto difficile quello di domani del Genoa contro l’Atalanta. La squadra di Nicola ha bisogno di risalire la classifica e quindi di punti. Queste le parole del tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia.

«Sono contento che Mimmo sia ancora qui, lui sa come la penso su questa vicenda. Può giocare nel ruolo dove sta giocando ma anche in un altro, mi fido molto di lui”

MERCATO – «Mercato? Sono sereno e contento di ciò che abbiamo fatto, anche perché nella situazione in cui siamo è ancora più difficile. Abbiamo rifiutato delle richieste per dei nostri giocatori, dobbiamo alzare il livello soprattutto dal punto di vista morale. Vogliamo salvarci, e sono sicuro che i ragazzi che sono qui daranno un grande aiuto. In settimana ho visto una buona crescita, con l’Atalanta sarà una partita dura ma anche un’opportunità per vedere i nostri miglioramenti. La nostra squadra ha entusiasmo e tanti valori, le richieste che abbiamo avuto ne sono la conferma».