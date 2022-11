Conferenza stampa Nicola: «Il valore della Cremonese non si discute»

Conferenza stampa Nicola, il tecnico della Salernitana ha parlato alla vigilia del match contro la Cremonese: le dichiarazioni

Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato alla vigilia del match con la Cremonese.

POST LAZIO – «Siamo felici per la vittoria, ma sono tre punti e ora dobbiamo guardare subito avanti. Ci saranno tre gare ravvicinate e giocheranno tutti, tra chi subentra e chi parte poi titolare mercoledì. C’è bisogno di tutti, anche se ovviamente con lo staff medico vanno monitorate un po’ di situazioni».

CREMONESE – «Nel calcio esistono tanti luoghi comuni. La continuità, in termini di prestazione e atteggiamento, è ciò che sta alla base del nostro lavoro. A me interessa che stiamo ritrovando il piacere di giocare un certo tipo di calcio».

SCONTRO DIRETTO – «La Cremonese ha meno punti rispetto a quanto produce. L’approccio deve essere il solito, vogliamo imporre il nostro modo di giocare al calcio. Voglio ordine, aggressività nelle due fasi e massima concentrazione. Alvini alla sua squadra ha trasmesso idee ed organizzazione, la differenza in classifica è determinata dai dettagli. Ci sono squadre che partono forte, altre che fanno pochi punti ma il loro valore non è in discussione».