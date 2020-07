Conferenza stampa Nicola: «Manca poco per la salvezza»

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Genoa

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della fondamentale partita in casa del Sassuolo che potrebbe valere la salvezza.

SALVEZZA MERITATA – «Sappiamo che non sarà affatto facile ma allo stesso tempo manca poco per conquistare un risultato positivo per completare ciò che noi pensiamo di meritare. Non solo noi, ma tutta la nostra gente, per chi lavora per il Genoa, per la nostra storia. Lo meritiamo perché sono sette mesi che non pensiamo ad altro e dedichiamo ogni goccia di sudore e ogni impegno a questa impresa. È quello che vogliamo fortemente e domani c’è una grande opportunità e dobbiamo andarcela a prendere».

SASSUOLO – «Sorpresa o rivelazione è una dicitura per chi va oltre le aspettative. Il Sassuolo non è andato oltre le aspettative. Sono una squadra forte e ben allenata. De Zerbi ha fatto un lavoro straordinario in un percorso di tre anni. Hanno un’identità, giocano bene e hanno messo in difficoltà squadra importantissime. Noi conosciamo queste difficoltà ma allo stesso tempo la presenza mentale, la passione per raggiungere quello che stai cercando da tempo è tanto importante quanto l’espressione di gioco, il voler essere propositivi e il voler aggredire. Dobbiamo essere un tutt’uno col nostro obiettivo, con la voglia di raggiungere la salvezza».