Conferenza stampa Nicola: «Preparati al meglio, anche con il Milan lo scopo è lo stesso»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla ripresa contro il Milan.

INFORTUNATI – «A mio avviso Gyomber non è pronto e non sarà convocato. Out anche Sepe, Maggiore, Mazzocchi e Candreva come si sapeva da tempo. Per il resto stanno tutti bene».

LA SOSTA – «C’è stato il tempo per lavorare, siamo consapevoli che affrontiamo i campioni d’Italia Ci siamo preparati al meglio, con la stessa pazienza e la medesima curiosità. Il Milan ha una rosa ampia e di qualità, per tenere testa a certi avversari devi correre, essere coraggioso e proporre il tuo gioco. Ogni squadra prova ad imporsi, ad avere una propria identità. Limitarsi a…limitare non serve. I loro punti di forza sono noti, offendono con molti giocatori all’interno della metà campo avversaria e ripartono bene pur concedendo qualche spazio. Dovremo essere bravi a occupare gli spazi nei tempi giusti, l’abilità in fase di possesso potrà fare la differenza. Ci sono giocate che abbiamo provato e che pensiamo possano essere efficaci».

SAMBIA E MERCATO – «Sì. E’ un ragazzo fantastico. Non ha saltato un allenamento, si impegna, dà il massimo. Non ho Mazzocchi e Candreva, hanno performato tanto e per questo hanno giocato più degli altri. Chiunque lavora per la Salernitana prepara sè stesso per sfruttare il momento, noi tutti facciamo il tifo per lui. Non ha giocato molte partite, ora tocca a lui».

COSA ASPETTARSI – «La partita, l’avversario e il momento possono far performare da subito o richiedere atteggiamenti diversi. Lo scopo, però, non cambia. Sono curioso, abbiamo voglia di riabbracciare il nostro pubblico e di giocare davanti a loro».

