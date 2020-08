Conferenza stampa Osimhen: «Napoli scelta migliore per me, non mi interessa il denaro»

La conferenza stampa di Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli

Dal nostro inviato Emanuele Catone – Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli arrivato dal Lille, si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro.

PRESIDENTE E ALLENATORE – «Ho ricevuto grandissime manifestazioni d’affetto da tutti i fan. Il mio rapporto con il presidente e il mister è ottimo, sono stati come due padri per me. Credo che il momento in cui ho deciso di venire al Napoli è stato proprio quando ho parlato con loro. Ho ricevuto grand amore da parte loro».

MENTALITA – «Mi definisco un giocatore che ama il gioco di squadra. La passione è fondamentale per me, la mia mentalità è basata sul mai dire mai. La partita, per me, è sempre aperta. Naturalmente per me essere qui è aver compiuto un grande passo in avanti. Ho grandissimi compagni, non mi interessa nulla del denaro. Voglio dare il mio meglio in campo».

RUOLO – «Essere qui è un sogno che diventa realtà. A me piace giocare come prima punta, ma sono felice di giocare in qualsiasi ruolo. Sono davvero felice di essere arrivato qui».

RAZZISMO – «Ammetto che prima di arrivare in Italia ero un po’ scettico, poi sono stato a Napoli e ho visto la città con i miei occhi e il mio punto di vista è cambiato. Purtroppo il razzismo è ovunque. Ma questa questione non sarà un problema per la mia carriera, con l’affetto dei fan supererò ogni difficoltà».

FORMA FISICA – «Mi è dispiaciuto che il campionato francese sia stato interrotto, io ho continuato i miei allenamenti a casa. Per me è fondamentale tenermi in forma. Ora non sono al 100%, ma ci sono molto vicino».

SCELTA AZZURRA – «Io sono stato sempre convinto che il Napoli fosse la migliore scelta per me e per il mio futuro. Sono molto eccitato di avere questa possibilità».

CONSIGLIO AI GIOVANI – «Il consiglio che mi sento di dare è di non arrendersi mai di fronte alle condizioni della vita. Vivere nella periferia di una grande città, dove devi pensare a come sopravvivere, non è mai facile. Mai rinunciare ai propri sogni, lavorare duro per andare avanti».

GOL ALLA JUVENTUS – «Da parte mia posso dire che ho tutta l’intenzione di aiutare la mia squadra, magari anche segnando contro la Juventus».