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Conferenza stampa Palladino pre Bayern Monaco Atalanta: «Orgogliosi di rappresentare l’Italia, ecco come stanno Raspadori e De Ketelaere»

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Published

1 ora ago

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Palladino

Conferenza stampa Palladino pre Bayern Monaco Atalanta: le parole del tecnico della Dea alla vigilia dell’ottavo di ritorno di Champions

Tra le partite di domani degli ottavi di Champions c’è Bayern Monaco Atalanta: il tecnico della Dea, Raffaele Palladino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, dopo la sconfitta maturata all’andata per 1 a 6. Queste le sue dichiarazioni.

ORGOGLIO – «Giocare domani è motivo d’orgoglio, siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia essendo gli unici rimasti in Champions League».

SULL’ANDATA – «Siamo cresciuti mentalmente, e lo abbiamo dimostrato subito in campionato contro l’Inter. Abbiamo avuto una grande reazione nonostante i 6 gol presi».

SU DE KETELAERE E RASPADORI – «De Ketelaere ha giocato 15′ contro l’Inter e Raspadori si è allenato in gruppo: saranno entrambi della partita».

ANNO PROSSIMO IN CONFERENCE LEAGUE? – «Quando sono arrivato all’Atalanta, la squadra era tredicesima e abbiamo rimontato. Vogliamo essere competitivi in campionato e vogliamo fare i risultati, ma la Conference è una coppa importante».

DETTAGLI – «Li abbiamo limati a San Siro dopo che sono mancati all’andata contro il Bayern. Giocare in questi stadi è un motivo di grande orgoglio, noi ci proveremo fino alla fine».

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