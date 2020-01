Conferenza stampa Pioli: «Mercato? Devo conviverci. Ibra sta bene»

Conferenza stampa Pioli, ecco le parole del tecnico del Milan per presentare il match di domani pomeriggio contro il Cagliari

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro di domani contro il Cagliari. Ecco il pensiero del tecnico rossonero:

SETTIMANA – «È stata importante, dobbiamo riuscire a trasformare la quantità in qualità. Zlatan ha fatto tutta la settimana, determinato e motivato, sta bene».

CAGLIARI – «Sta facendo un ottimo campionato anche se arriva da risultati negativi, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Ho un rapporto speciale con Maran ma non gli dico cosa abbiamo preparato».

IBRA – «Arriva un giocatore che non si è allenato con la squadra e quindi devo capire cosa serve a lui per fare di più, per la posizione sul campo, è un valore aggiunto e deve essere messo nelle condizioni giuste per farlo rendere al meglio».

MERCATO – «Se potessi spostare avanti le lancette dell’orologio sarei contento, ma devo convivere con il mercato. Siamo solo concentrati sulle partite di domani, Piatek è convocato e domani è disponibile per giocare. Inevitabile che debba arrivare il più presto possibile almeno un altro difensore».

MODULO – «Nei momenti di difficoltà devi trovare delle soluzioni, se cambio qualcosa in campo è perché dobbiamo diventare più concreti ed efficaci. Credo sia giusto dare delle soluzioni ai giocatori per migliorare, il nostro problema è che non facciamo gol».