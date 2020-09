Conferenza stampa Pioli: «L’Europa è l’habitat naturale del Milan»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro lo Shamrock Rovers

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del secondo turno di preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Il match è in programma domani sera alle ore 20. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero:

EUROPA LEAGUE – «E’ un emozione ricominciare la nuova stagione perchè concretizziamo l’obiettivo della scorsa stagione. Abbiamo chiaro dove vogliamo arrivare: vogliamo entrare nei gironi di Europa League. Ci faremo trovare pronti».

CONDIZIONE FISICA – «Avevamo bisogno di staccare e quindi abbiamo concesso diversi giorni di riposo. Abbiamo fatto un percorso di risultati e di scontri diretti eccellente e che ha portato ad un dispendio di energie. Gli allenamenti e le amichevoli affrontate finora sono state disputate con lo spirito giusto».

EUROPA – «L’Europa è l’habitat naturale del Milan. L’obiettivo sarà proprio rientrare in Europa: vedremo se attraverso l’Europa League o la Champions League. Domani sarà una partita molto difficile ma vogliamo centrare l’obiettivo».

IBRAHIMOVIC – «Avrei preferito se avesse giocato qualche spezzone delle amichevole. L’ho ritrovato com’è lui: competitivo e disponibile al massimo. Sta bene psicologicamente e fisicamente»

PROSSIMA STAGIONE – «Sicuramente la stagione sarà diversa in base all’ingresso in Europa League. Dobbiamo superare tutti i turni preliminari. Dobbiamo però pensare prima di tutto a domani e ai 90 minuti della partita. Tra l’altro si può anche andare oltre. Dovremo giocare con grande lucidità. Abbiamo delle qualità importanti che domani dobbiamo dimostrare sul campo»