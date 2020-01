Conferenza stampa Pioli: «Ibra una manna dal cielo. Stiamo lavorando»

Conferenza stampa Pioli, ecco le parole dell’allenatore del Milan per presentare il match di San Siro contro l’Udinese di Gotti

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita dei rossoneri contro l’Udinese, in programma a San Siro. Ecco le parole del tecnico:

MOMENTO – «La squadra sta lavorando tanto, stiamo trovando equilibri con un sistema di gioco diverso ma tutti sono attivi e pronti, per mettere pressione l’avversario. Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo una squadra che può fare gol e non subire gol».

TIFOSI – «Stanno dimostrando una passione incredibile. Ci stanno sostenendo con convinzione e bisogna prendere stimoli da loro. Domani comincia il girone di ritorno e dobbiamo ottenere più vittorie a San Siro».

IBRAHIMOVIC – «Sta dimostrando di non essere una figurina, ma un grande giocatore sia con le prestazioni in campo che in partita. E’ una manna dal cielo averlo con noi, non vuole perdere nemmeno il torello e le partitine».

UDINESE – «Ha una media punti importante, sta bene come squadra. L’allenatore ha fatto un bel lavoro perché il gruppo in campo corre, ed è una squadra fisica».