Conferenza stampa Pirlo: «Morata out, ho parlato con John Elkann»

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese.

UDINESE – «Sono una squadra molto fisica, hanno giocatori con spiccate qualità tecniche oltre a De Paul e Pereyra. Prendono pochi gol, si difendono bene, hanno un’organizzazione precisa. Per noi è una partita importante perché affrontiamo una squadra in un buon momento. Lo saranno anche le altre. Ma abbiamo un obiettivo in testa da raggiungere».

RONALDO – «Sta bene, è sereno e si è allenato bene. Per noi è una cosa positiva, giocherà con Dybala perché Morata non sta benissimo e ha avuto ieri un problema al polpaccio. Valuteremo se portarlo a Udine».

LA SUA SITUAZIONE – «Io sto bene, ho parlato con la proprietà quando è venuta. Capita spesso, è già successo 3-4 volte. Abbiamo chiacchierato di tutto, sono tranquillo sul mio lavoro».

FINALE DI STAGIONE – «Siamo consapevoli che il momento sia molto importante: abbiamo 15 punti da conquistare più la Finale di Coppa Italia. Tutti i match sono fondamentali e siamo concentrati sul prossimo».

INSULTI SOCIAL FIGLIO – «Sono in questo ambiente da anni, so cosa significhi essere un personaggio pubblico. Mi dispiace per mio figlio, che non c’entra nulla. Ma non deve fare caso a chi si nasconde dietro a una tastiera e guardare avanti».

