Conferenza stampa Pjaca: «Al Genoa mi sento a casa»

Il neo acquisto del Genoa Marko Pjaca si è presentato in conferenza stampa

Marko Pjaca, neo arrivato in casa Genoa dalla Juventus che ha già firmato il suo primo gol in campionato, si è presentato in conferenza stampa.

CASA – «Questi primi giorni sono stati davvero belli. Questo è un club storico, conosco già tanti dei ragazzi che sono in squadra. Mi sento a casa. Maran mi ha fatto una buona impressione. Spero che faremo una grande stagione insieme. Se continuiamo con questo spirito, credo che possiamo fare una stagione importante. Si possano fare grandi cose».

SFORTUNA – «La sfortuna è passata. Ora posso giocare con calma, non guarda più indietro. Mi sento bene e spero di continuare senza infortuni».