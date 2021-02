Cesare Prandelli parla dei nuovi arrivati in questa sessione di calciomercato: le sue parole su Kokorin e Malcuit in conferenza stampa

Cesare Prandelli, in conferenza stampa, ha parlato di Kokorin e Malcuit e del loro possibile impiego contro l’Inter.

«Kokorin ha bisogno di tre settimane di preparazione e lo sapevamo ma sta lavorando molto bene. Conto di inserirlo in ritiro quanto prima. Malcuit sta bene, verrà in panchina e se avrò bisogno di lui una mezz’ora in campo la potrà fare».