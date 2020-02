Conferenza stampa Ranieri: «Complimenti al Napoli. Sampdoria viva»

Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta subita contro il Napoli: «Peccato, abbiamo fatto una partita gagliarda e volitiva. Quando sbagli contro le grandi squadre, il prezzo da pagare è alto. Complimenti a loro, ma anche a noi perché siamo vivi. I cambi non ci hanno permesso di schermare Demme».

LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

«Fumogeno? È stato bravo Milik a piazzarsi bene sul cross, ma dovevamo essere più arcigni e duri. Il palo di Ramirez? Gaston ha fatto la cosa più giusta, colpendo la palla nel modo giusto. Purtroppo il piede destro non è come il sinistro».