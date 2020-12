Conferenza stampa Ranieri: «Contro il Verona a mille all’ora»

Claudio Ranieri ha parlato alla vigilia di Hellas Verona-Sampdoria

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta contro il Verona.

«Non bisogna pensare né alle vittorie né alle sconfitte, ma affrontare squadra dopo squadra. Credo che contro il Napoli sia stata una buonissima partita. Hanno trovato due gol, ma è difficile non concedere occasioni a una squadra come loro. I ragazzi hanno giocato bene e adesso andiamo ad affrontare una squadra che è in gran forma, una squadra aggressiva e che non ti fa respirare, per cui dovremo essere molto pratici e rapidi».

