Conferenza stampa Ranieri: «Finiti nelle mani della Fiorentina»

Ranieri ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta della Sampdoria tra le mura del “Ferraris” contro la Fiorentina

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Claudio Ranieri ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta subita dalla Sampdoria contro la Fiorentina: «Sembra assurdo parlare dopo un 5-1, ma avevamo iniziato bene. Loro hanno tirato una sola volta in porta e perdevamo 3-0 dopo il primo tempo, siamo finiti nelle loro mani. Non era facile, ma abbiamo cercato di riaprire la partita. Faccio i complimenti ai ragazzi che non hanno mollato fino alla fine e il gol di Gabbiadini ne è la dimostrazione».

Sugli episodi arbitrali: «Murru è stato espulso per una gomitata non voluta, Ramirez ha saltato di schiena e ha colpito il pallone col braccio, Thorsby si è ritrovato il cross sui piedi. Rigore per noi? Il quarto ufficiale ce lo ha confermato, ma prima c’era un fuorigioco nostro millimetrico».