Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria dopo la vittoria conquistata al Ferraris contro il Brescia

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la vittoria contro il Brescia: «Abbiamo subito gol alla prima loro occasione. Meglio all’inizio che alla fine. La squadra non si è disunita e ha macinato gioco, sono soddisfatto di tutto quanto fatto dai ragazzi».

Su Vasco Regini: «È il simbolo di questa Sampdoria. Non è mai stato preso in considerazione, ma si allena con una serietà encomiabile. Altro esempio è Murillo: lo metto dentro e fa bene gli ultimi dieci minuti. Ho un ottimo gruppo».

Sul mercato: «Ho bisogno di un centrale difensivo di destra, il presidente lo sa. Preferisco avere gente che mi conosce, ma un difensore in più mi farebbe comodo».

Su Ronaldo Vieira: «Sa cambiare gioco e quando è uscito gli ho chiesto quanti lanci avesse fatto. L’ho sgridato, ne ha fatti pochi».

Sulla partita contro la Lazio: «La squadra di Inzaghi sta toccando il cielo con un dito, è sicura e gioca bene. Ci aspetta una partita molto difficile».

Su Fabio Quagliarella: «Non è invecchiato di colpo. Parliamo del capocannoniere dello scorso campionato. Sta giocando bene, aveva difficoltà a trovare il gol e oggi finalmente sta raccogliendo il frutto del suo lavoro».

Su Karol Linetty: «Lo conosciamo bene. Una volta che entra in squadra, non lo toglierò più».

Su Manolo Gabbiadini: «Ha visto poco la porta? Oggi passa in cavalleria. Avrà tenuto i gol per la prossima».