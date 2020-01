Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria al termine della sfida del Ferraris contro il Sassuolo

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida del Ferraris contro il Sassuolo: «Siamo stati bravi a far girare palla, forse dovevamo essere più rapidi ma non si può ottenere sempre il massimo di quello che facciamo. Rigore su Gabbiadini? Accettiamo il verdetto, non giudico mai l’operato degli arbitri».

LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

«Un punto è sempre un punto, soprattutto dopo la sconfitta contro la Lazio. Si poteva vincere ma anche perdere contro una squadra organizzata. Non abbiamo mai trovato la giocata giusta nei 16 metri, ma sono soddisfatto della squadra perché la formazione titolare non era al 100%», ha concluso il tecnico della Sampdoria.