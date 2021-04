Conferenza stampa Ranieri: «Rinnovo? Ecco quando incontrerò Ferrero»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni

FUTURO – «Volevo puntualizzare sulle chiacchiere che sono state fatte sulla mia posizione. Prima cosa sto molto bene a Genova e con la Sampdoria. Sto bene con il gruppo e tutta la società: dal primo all’ultimo. So che la prossima settimana mi vedrò con il presidente, quindi bisogna solo aspettare. La mia volontà è fare bene, restare qua e concludere questo campionato al meglio, ripercorrendo quanto fatto all’andata».

CICLO – «Abbiamo tre partite in una settimana, ma siamo pronti. Valuterò l’avversario e vedrò chi far scendere in campo. Chi scelgo scelgo, siamo pronti. Il Verona è squadra caparbia e tenace. Ha attraversato un momento non fortunato, ma giocano diretti e daranno battaglia. Verranno per vincere. Quagliarella? Sta bene fisicamente e moralmente, ci faccio il massimo affidamento».