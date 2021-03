Conferenza stampa Ricci: «Italiano fondamentale per me, lo ringrazierò per sempre»

Matteo Ricci ha parlato dal ritiro della Nazionale italiana

Insieme a Rafael Toloi, Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia, è stata la sorpresa delle convocazioni di Roberto Mancini per gli impegni dell’Italia nelle qualificazioni a Qatar 2022. Il calciatore spezino ha parlato in conferenza stampa.

ITALIANO – «Italiano è stato fondamentale per me. Grazie al suo gioco mi ha permesso di mettermi in mostra per essere qui. Lo ringrazierò per sempre per i suoi insegnamenti. Qui ci sono i migliori calciatori d’Italia, da loro cerco di imparare tanto».

SCHERZO – «Conoscevo già Florenzi, Pellegrini e De Rossi. Mi hanno già teso una trappola, perché ieri sera a cena mi hanno fatto cantare una canzone… sono cose che fanno gruppo».

CHIAMATA – «Ho sempre sperato nella convocazione. Venerdì il direttore sportivo dello Spezia mi ha chiamato e ho saputo di essere stato convocato, è stato bellissimo».