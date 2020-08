Conferenza stampa Rrahmani: «In difesa posso giocare in tutti i ruoli. Napoli grande squadra»

Il nuovo acquisto del Napoli Amir Rrahmani si è presentato in conferenza stampa

Dal nostro inviato Emanuele Catone – Amir Rrahmani, nuovo difensore del Napoli arrivato dall’Hellas Verona, si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro.

NUMERI SCORSA STAGIONE – «Non mi aspettavo quei numeri, forse sono dipesi anche da come giocavano a Verona. Sono un difensore aggressivo, forte nel gioco aereo. Penso che queste siano le mie caratteristiche».

RUOLO – «Col Verona ho giocato a 3, anche con la Dinamo Zagabria. Con altre squadre e in Nazionale ho giocato anche a 4, quindi non è un problema per me con quale modulo giochiamo. Ho giocato 7 partite in Europa League come terzino sinistro, posso giocare in quel ruolo. Non posso dire all’allenatore dove non posso giocare. Io sono pronto».

NAPOLI – «Non c’è tanta differenza tra il Napoli e le grandi squadre. Ha vinto la Coppa Italia, quindi penso che dobbiamo dare il massimo in allenamento ogni giorno. Il Napoli si è interessato subito a me, era la mia prima scelta. Non ho mai pensato ad altre squadre».