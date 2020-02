Conferenza stampa Sarri: «Gol subiti? Devono farci riflettere»

Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juve per presentare il lunch match di domani contro la Fiorentina

Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa per presentare il lunch match di domani contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

FIORENTINA – «Difende con aggressività, soffocando gli spazi agli avversari. Ha giocatori di accelerazione e di gamba. I risultati delle ultime partite lo dimostrano: in avanti dovremo muovere palla velocemente altrimenti troveremo traffico. In difesa non dovremo perdere le posizioni per limitare sul nascere i tentativi di ripartenza avversari».

NUMERI – «Non mi fanno preoccupare, ma tutto ci deve far riflettere. Le statistiche devono dare conferme a ciò che si vede. Non sono numeri preoccupanti perché il percorso è buono, in cui abbiamo fatto meglio in Coppa Italia e Champions rispetto all’anno scorso. Possiamo fare qualcosa di meglio a livello di continuità e indubbio. Abbiamo partite preoccupanti, non dati, tutte e due arrivate alla fine di due cicli».

NAPOLI – «Io delle polemiche ne so abbastanza poco. Mi sembra che sia strano strumentalizzare una frase di una banalità come quella che ho detto. Dopo tre anni è normale rimanere affezionato a quei ragazzi, che facendo bene fino a te ti hanno permesso di arrivare al Chelsea e poi al top dei club italiani come la Juve. È chiaro che uno ci rimane affezionato dopo il lavoro fatto e la gratitudine da cui è partita la scalata».

FUTURO – «Mi piacerebbe vincere qualcosa, per qualche vittoria anche se non è facile perché è una società abituata a vincere. Intanto mi piacerebbe mi piacerebbe vincere qualcosa di importante».