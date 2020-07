Conferenza stampa Sarri: «Con la Lazio facciamo sempre fatica. Onorerò il contratto»

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match casalingo contro la Lazio.

LAZIO – «Durante la stagione, la Lazio ha fatto benissimo. Si è dimostrata una grande squadra. Anche se sei in un momento meno positivo, puoi ritrovarti in una grande partita. È una gara difficile contro una squadra forte con cui noi abbiamo sempre fatto fatica».

MOMENTO DIFFICILE – «Abbiamo giocato contro tre squadre in grande condizione. Siamo in un momento in cui tutti hanno difficoltà a tenere la partita in mano per 90 minuti. Le gare girano in maniera incomprensibile. Se ne vedono tante, anche in Serie B. Ci sono grandi difficoltà e anomalie. Giocare in questo momento con Atalanta e Sassuolo per il livello di organizzazione che hanno è difficilissimo».

ONORARE IL CONTRATTO – «Ho un contratto e voglio onorarlo. Il mio futuro è domani: in questo momento la testa deve rimanere concentrata sulle partite, a partire da quella di domani. Tutto il resto è una conseguenza. Fa parte del mio mestiere, va bene se vinci e va male se perdi. Il momento è questo, bisogna essere bravi a viverlo al meglio».

INFORTUNATI – «Bentancur, De Ligt e Bonucci hanno fatto lavoro differenziato. Oggi vediamo di metterli in gruppo. Chiellini deve stare fermo qualche giorno. Vediamo domani chi può giocare, ma abbiamo delle alternative».