Conferenza stampa Semplici: «Inter? Pronti ad una gara di sofferenza»

Conferenza stampa Semplici: le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro l’Inter, match valido per la 30ª giornata di Serie A

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter.

NAINGGOLAN – «Quando un allenatore fa una scelta, la fa di comune accordo con il giocatore. Non vedo problematiche. Radja è un ottimo giocatore, ha dimostrato di saper fare più ruoli e ora sta davanti la difesa. Il Cagliari non ha giocato come qualcuno voleva ma le occasioni create e la voglia di pareggiare mostrano come la squadra sia propositiva, di carattere. La squadra cerca di fare il suo meglio, proviamo a lavorare ancora di più».

LA PARTITA DI DOMANI – «Bisogna fare una partita di grande sacrificio, sicuramente soffriremo ma abbiamo intenzione di controbattere, di essere aggressivi, mettere in pratica quelle che sono le qualità dei nostri ragazzi. Ci siamo preparati per una partita del genere. Dobbiamo difendere e attaccare, avere equilibrio».