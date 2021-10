Conferenza stampa Spalletti: «Fiorentina grande squadra, non c’è nulla di scontato»

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Fiorentina.

NULLA DI SCONTATO – «Oggi le analisi sono sintesi visti i pochi giorni per preparare una gara. Questa è la partita più impegnativa fino a questo momento? Una delle analisi fatte è che non c’è nulla di scontato. Quello di scontato è solo ciò che è accaduto dopo il fischio dell’arbitro».

FIORENTINA – «La Fiorentina è una grande squadra. Per me era più una sorpresa gli altri anni quando non riusciva ad essere nella parte nobile della classifica. Adesso è allenata molto bene perché Italiano si è imposto bene, una cosa è allenare lo Spezia e un’altra è allenare la Fiorentina».

PREMIO MIGLIOR ALLENATORE DEL MESE – «Questo è un premio che viene condiviso con tutto il Napoli, lo staff, i calciatori».

KILLER INSTINCT – «Osimhen? Farsi trovare sulla deviazione giusta la si allena ma è più insito o meno nel calciatore. A lui piace più rincorrere la palla piuttosto che capire dove passa la palla. Io piuttosto gli farei i complimenti perché dopo il rosso contro il Venezia ha avuto un ottimo atteggiamento, cosa diversa dall’anno scorso».