Conferenza stampa Stroppa: «Dobbiamo fare risultato a tutti i costi»

Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Crotone

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del Franchi contro la Fiorentina.

RISULTATO POSITIVO – «Vogliamo rimanere attaccati alle squadre che ci precedono e dobbiamo a tutti costi fare il risultato. La Fiorentina non è pericolosa solamente per l’atteggiamento che potrà avere dopo l’ultima partita in campionato, penso sia una squadra di medio o alta classifica, hanno ottime individualità e una rosa importante».

FORMAZIONE – «Qualcosa cambieremo perché ci sono abbiamo delle defezioni, la squadra però sta bene e al di là di quei 20 minuti con il Benevento in cui abbiamo subito troppi calci d’angolo stiamo facendo bene, ci alleniamo sempre al massimo. Contro la Fiorentina, squadra tecnica e che ha grandi qualità balistiche, dovremo mettere in campo la stessa voglia di vincere e la determinazione della scorsa settimana. Riviere ha un affaticamento e davanti avrò scelte obbligate, Benali e Marrone sono disponibili e valuteremo».