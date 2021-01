Conferenza stampa Stroppa: «Contro l’Inter serve la gara perfetta»

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. Le sue parole

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter.

ASCOLTA LE PAROLE DI STROPPA SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24

CONTRO L’INTER – «Non abbiamo alternative: dobbiamo fare la gara perfetta. I valori tecnici ovviamente sono diversi, ma cercheremo di fare la nostra gara al meglio evitando di concedere errori gratuiti. Avremo di fronte forse la squadra più completa del campionato».

CONTRO ROMA E INTER – «Vedremo di volta in volta come sempre. Scenderà in campo la formazione migliore, sperando anche in qualcosa di positivo nei cambi. Abbiamo qualche dubbio visto che la gente recuperata ci dà maggiori possibilità di scelta, anche durante la partita stessa. Possiamo cambiare o stravolgere a gara in corso».

CALCIOMERCATO – «Per il mercato bisogna parlare con la società, io sono concentrato solo sulla squadra in questo momento. Dal nuovo anno mi aspetto innanzitutto che i ragazzi stiano bene, non abbiamo avuto nella prima di stagione diversi calciatori contemporaneamente e questo una squadra come la nostra non può permettermelo».