Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona.

LA GARA – «Mi auguro e spero che la squadra non ricada in errori gratuiti, quindi dobbiamo alzare al massimo il livello dell’attenzione, per il resto ci siamo, anche se siamo venuti a mancare nei momenti salienti. Dobbiamo avere veleno in corpo, furore nel non regalare nulla. Il Verona ha un’identità consolidata, chiunque gioca va a 3000 all’ora. Juric è straordinario in tutto quello che sta facendo».

DIFESA – «Penso che possa giocare Djidji, in mezzo siamo un po’ obbligati e rimane il ballottaggio tra Cuomo e Luperto sulla sinistra».

ATTACCO – «Riviere è in vantaggio, in questo momento ha una condizione migliore e l’ho fatto anche riposare mercoledì. Chiaramente con queste tre partite ravvicinate, con squadre che potevano farti correre, era giusto poterli alternare».