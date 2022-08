Conferenza stampa Stroppa: «Vogliamo salvarci. Felice di Petagna e Pablo Marì»

L’allenatore del Monza Stroppa ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio assoluto dei brianzoli in Serie A che avverrà contro il Torino.

ATTEGGIAMENTO IN SERIE A – «L’atteggiamento non dovrebbe cambiare, nonostante le avversità del campionato, che sono fisiche e tecniche. La Serie A è un altro sport proprio per queste qualità che mette in mostra. Noi cercheremo di portare in campo le nostre idee e le nostre caratteristiche in considerazione anche degli avversari. In questo momento mi piace premere sull’aspetto che siamo ancora in costruzione, stiamo costruendo una squadra molto competitiva. Mi piace il mercato che sta facendo la società, siamo leggermente in ritardo ma mi piace quello che stiamo facendo».

OBIETTIVO SALVEZZA – «La nostra ambizione è quella di salvarci. E con questo non voglio andare contro quelle che sono le volontà di Galliani e del presidente, a me interessa il campo. Vediamo le risposte che darà, ma io ad ora non posso andare oltre a quello che il primo obiettivo di mantenere la categoria».

PETAGNA E PABLO MARì – «Sono contento di loro due, vengono a dare esperienza e quella fisicità che serviva. Vediamo che cosa succederà, sono molto più soddisfatto rispetto a qualche settimana fa».