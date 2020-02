Bologna, Tomiyasu: «Quando il mister è con noi è più facile»

Bologna, Takehiro Tomiyasu parla della stagione dei rossoblu: ecco le parole del difensore giapponese in vista del Genoa

Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«Quando il mister è con noi è più facile. Possiamo fare meglio come squadra, ma quando non c’è dobbiamo comunque giocare la nostra partita. Adesso abbiamo la possibilità di lottare per l’Europa League e ce la dobbiamo giocare. Dobbiamo scendere in campo nello stesso modo con il quale abbiamo fatto contro la Roma, abbiamo giocato bene».